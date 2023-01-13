Россиянам рассказали, как действует единый налоговый счет

С 1 января 2023 года в России действует единый налоговый счет. Благодаря нему россияне смогут заплатить разные налоги с помощью одной платежки.

«Новая система позволяет избежать ошибок. В переходный период можно платить по-старому, есть только один нюанс – платить нужно правильно, иначе налоговый платеж не будет учтен», – рассказала замруководителя управления ФНПС России по Северной столице Светлана Лебедева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В едином платежном документе нужно указать свой ИНН, а также ту сумму, которую необходимо заплатить. Найти всю доступную информацию можно найти в личном кабинете. Подключить его можно в операционном зале любого налогового органа.