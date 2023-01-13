Кабмин Ленобласти отчитался об эффективности пожаротушения в 2022 году

За 2022 год в Ленинградской области число пожаров сократилось на 5% — с 7249 до 6927. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В 2022 году огнеборцами «Леноблпожспас» потушено 5009 пожаров, что составляет 72,3% от общего их количества на территории региона», – говорится в сообщении.

По данным областного кабмина, наиболее число пожаров зафиксировали во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Лужском и Приозерском районах. Также более 440 раз областные пожарные принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Отдельное внимание в пресс-службе уделили инциденту на полигоне в поселке Мшинская, когда огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади более 300 квадратных метров.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что стали известны результаты проб воздуха на месте пожара на Свердловской набережной.

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