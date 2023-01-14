Премьер-министр ЦАР Молуа посетит Петербург

Глава правительства Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа возглавил делегацию, которая 14 января отправилась в Санкт-Петербург с рабочим визитом.

В посольстве Российской Федерации в Банги – столице ЦАР – уточнили, что продолжительность поездки составит семь дней.

«Подтверждаем. Визит рабочий. Продолжительность – ориентировочно неделя», – цитирует ТАСС представителей дипломатической миссии.

В настоящее время программа рабочей поездке, как и ее детали остаются неизвестными.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда речь идет о конфискации имущества граждан, которые уехали из России, необходимо определить, что именно в данном случае является преступлением. При этом, в первую очередь, для граждан необходимо создать условия возвращения на родину.