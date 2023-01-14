Владимирский суд может ограничить доступ к новостному сайту ООН

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск, поступивший от 19-й военной прокуратуры. Ведомство требует признать сведения, опубликованные на новостном сайте ООН и турецким информационным агентством запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов, выложенных в картотеке дел суда.

Дата подачи административного искового заявления – 11 января. Заседание состоится через 16 дней – 27 января соответственно.

Дело относится к категории «о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)», уточнили на сайте суда.

Истец требует ввести ограничение на доступ к сайтам турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд Санкт-Петербурга вернул протоколы по делам об административном правонарушении по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского, а также бывшего парламентария Максима Резника.