Владимирский суд может ограничить доступ к новостному сайту ООН

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск, поступивший от 19-й военной прокуратуры. Ведомство требует признать сведения, опубликованные на новостном сайте ООН и турецким информационным агентством запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов, выложенных в картотеке дел суда.

Дата подачи административного искового заявления – 11 января. Заседание состоится через 16 дней – 27 января соответственно.

Дело относится к категории «о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)», уточнили на сайте суда.

Истец требует ввести ограничение на доступ к сайтам турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд Санкт-Петербурга вернул протоколы по делам об административном правонарушении по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского, а также бывшего парламентария Максима Резника.

военная прокуратура запрет ограничение доступа оон


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В России больше 5 тыс. человек заболели COVID-19
Владимирский суд может ограничить доступ к новостному сайту ООН
Россиянам рассказали, сколько можно получить с пособия по безработице
В Петербурге нашли тело 17-летнего подростка
Голого мужчину задержали посреди метро на Невском
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Петербурге снова станет холодно
Скончалась артистка Инна Чурикова
Премьер-министр ЦАР Молуа посетит Петербург