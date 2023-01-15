В Петербурге в День снега плюсовая погода

В Санкт-Петербурге даже ночью температура воздуха +3,8 градуса. Снег тает, и это во «Всемирный день снега». Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

При этом, по его словам, и в предыдущие годы снега особо не наблюдалось, оттепели — куда более частые явления.

Самым снежным в середине января был 1982 год, высота снега составляла в городе 50 см., в 1966 году — 46 см, в 1956 году – 44 см.

Однако 15 января 1962 года снега все-таки добавилось — 8 сантиметров. Тем не менее температура воздуха все равно была ближе к 0 градусам.