Россияне есть в числе погибших на борту самолета в Непале

Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что на борту упавшего в Непале самолета находились россияне. Погибли четверо граждан страны.

В разговоре с ТАСС он добавил, что российские власти находятся в постоянном контакте с непальскими. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибли все 72 человека, находившиеся на борту. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Самолет выполнял рейс Катманду — Покхара.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с инцидентом.