На борту упавшего в Непале самолете нашли выживших

Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося самолета, выжили. Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Покхара, вблизи которого произошла авиакатастрофа.

Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что на борту упавшего в Непале самолета находились россияне. Погибли четверо граждан страны.

Он добавил, что российские власти находятся в постоянном контакте с непальскими. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибли все 72 человека, находившиеся на борту. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Самолет выполнял рейс Катманду — Покхара.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с инцидентом.