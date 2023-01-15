В Петербурге выявлено 554 новых случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 14 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 554 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 93 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 319 человек. Умерли от заболевания девять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 833 943 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, в 04:16 поступило сообщение о пожаре на Дачном проспекте Кировского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В четырёхкомнатной отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается. К 05: 03 пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания погиб мужчина.

К месту происшествия для ликвидации пожара выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.