Полиция Выборгского района нашла в регионе нарколабораторию

В полицию Выборгского района поступила информация, что при тушении пожара в Приморске обнаружили канистры и бочки с химическими компонентами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

На месте происшествия нашли 29 канистр с надписью «ацетон», четыре канистры с надписью «метиламин». Кроме этого, было найдено девять упаковок с бутылочками соляной кислоты, одна стеклянная колба, восемь деревянных бочек с черными пакетами внутри, один мешок с надписью «натрия гидрооксид».

Также был найден контейнер, в котором была найдена какая-то смесь. По итогам экспертизы выяснилось, что это наркотическое вещество. Как выяснилось в ходе следствия, этот дом сдавался в аренду неработающему мужчине. Сейчас его местонахождение устанавливается, говорят в ведомстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ.