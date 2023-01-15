В Волхов приехал «Поезд Победы»

Сегодня, 15 января, в Волхов приехал «Поезд Победы». Он представляет собой подробный и наглядный рассказ о Великой Отечественной войне. Посетителям «Поезда Победы» доступны девять вагонов. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

У жителей города есть возможность посмотреть униформу, предметы снаряжения 1930–1940–х годов, оружие. Выставка включает в себя экспозиции как про последние мирные часы июня 1941 года до Победы в мае 1945-го. В частности, можно познакомиться с Ленинградским бытом времен блокады, теплушкой и банно-прачечным вагоном.

Ранее экспозицию поезда посмотрели жители Гатчины. За четыре дня посетителями стали 3 587 жителей. Завтра, 16 января, «Поезд Победы» отправится в Кириши.