Кинологи дали россиянам советы о щенках

Российская кинологическая федерация подготовила для россиян советы о щенках. Как рассказали в пресс-службе ведомства, не нужно слишком рано отлучать щенка от матери. Очень важно, чтобы он смог полноценно сформировать внутривидовое поведение, благодаря общению с мамой, братьями и сестрами. Считается, что официально приобрести щенка можно в возрасте 1,5-2 месяцев. Однако дайте возможность пройти им все этапы социализации.

Конечно же, нельзя применять физическую силу в отношении щенка. Так вы точно не сможете наладить с ним взаимоотношения и сделать их доверительными. Лучше займитесь воспитанием щенка, тогда и наказывать его не придется. Похвала за любое правильное действие будет самой надежной инвестицией в ваши отношения.

Большая ошибка ругать и уж тем более тыкать щенка носом в лужу, чтобы он понял, что так делать не нужно. Малыш просто еще не может контролировать работу мочевого пузыря и кишечника, к этому нужно быть готовым. Лучше застелите пол пеленками и подмечайте, где чаще всего он справляет нужду. В зависимости от этого перекладывайте пеленки.