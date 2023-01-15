От красок до пения: как найти хобби по душе

Вне работы или учебы хочется провести время не столько с пользой, сколько в удовольствие. Для этого и нужны хобби. Однако иногда сложно найти, что именно по душе. Рассказываем, как можно отыскать что-то свое.

Например, попробуйте вспомнить, чем вы увлекались в детстве. Определенные склонности к чему-либо формируются еще в детстве, но возможно, спустя время вы забросили какое-то свое увлечение по разным причинам. Может быть, вы любили рисовать, петь или может быть танцевать? Можете даже попробовать составить список со своими детскими интересами. Можно также попросить помощи и подсказок у своих родственников.

Кроме этого, попробуйте вспомнить школьные времена. Возможно, каких-то учителей вы слушали чуть ли не с открытым ртом. Правда, после этого нужно будет подумать, как именно школьный предмет трансформировать в конкретное хобби. Например, если вы любили литературу, попробуйте найти литературный кружок, на котором обсуждают книги. Помимо этого, можно и вовсе самому попробовать себя в роли писателя.

Также хороший вариант попробовать себя в совершенно чем-то новом. Почему бы и нет? Методом проб и ошибок вы точно сможете найти что-то свое. Тем более, что сейчас для освоения хобби вовсе не обязательно выходить за пределы квартиры. На просторах интернета полно разных курсов, например. В том числе и бесплатных. Есть и способ укоротить свои «метания» от хобби к хобби. Например, есть психологические тесты, которые помогут вам определиться, что вам все-таки ближе.

Помимо этого, можно приглядитесь к хобби своих друзей. Может среди их увлечений есть то, что окажется интересно вам. Вдохновляйтесь и пробуйте!