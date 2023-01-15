В Yeti Airlines заявили о гибели всех находившихся на борту упавшего самолета в Непале

Все находившиеся на борту самолета, который упал в Непале, погибли. Таким образом, жертвами чрезвычайного происшествия стали 72 человека. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

По его словам, ранее появившаяся информация о двух выживших не соответствует действительности. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате катастрофы они все оказались мертвы, сказал представитель компании.

Он также сообщил, что опознание тел погибших начнется 16 января. Сейчас специалисты продолжают извлекать тела погибших. Их доставляют в больницы Покхары.

Напомним, посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что на борту упавшего в Непале самолета находились россияне. Погибли четверо граждан страны.

Он добавил, что российские власти находятся в постоянном контакте с непальскими. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибли все 72 человека, находившиеся на борту. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Самолет выполнял рейс Катманду — Покхара. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с инцидентом.