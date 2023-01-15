Председатель Госдумы предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из РФ и открыто поддерживает нацистов. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, оскорбления России и ее жителей, солдат и офицеров, открытая поддержка нацистов — это то, что можно расценивать как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных Сил.

Он отметил, существующих мер реагирования недостаточно. Володин обратил внимание, что такие граждане, живя за границей, продолжают зарабатывать на россиянах. При этом они позволяют себе «публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», добавил политик.

В связи с этим Володин считает правильным добавить в Уголовном кодексе пункт, позволяющий конфискацию имущества таких граждан.