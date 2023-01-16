Вблизи «Ижорских заводов» появится центр машиностроения и логистики за 20 миллиардов

Стало известно, где именно в Петербурге будет реализован проект центра машиностроения и логистики. Его хотят построить на территории промышленной зоны «Ижорские заводы». Стоимость реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Об этом заявил зампредседателя городского комитета по промполитике, инновациям и торговле (КППИТ) Дмитрий Прожерин.

Центр расположится на участке площадью 25 гектаров. Сам участок принадлежит Санкт-Петербургу, но будет предоставлен в аренду. На данный момент в процессе разработки технико–экономическое обоснование проекта. Реализация этого проекта займет ориентировочно 10 лет. Предполагается, что этот центр будет снабжать верфи Северо–Запада отечественными комплектующими.

В целом инвестиции в этот центр оцениваются в 20 миллиардов рублей. На работу в него планируется трудоустроить около 1,5 тысяч сотрудников, добавляет «Деловой Петербург».