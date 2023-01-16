Завершение строительства судебного квартала в Петербурге переносится еще на четыре года

Комплекс зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана реализуют в более поздние сроки. Завершение строительных работ переносится с 2024 года на 2028. Информация об этом содержится в Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Контракт на строительство этого комплекса заключили еще в 2016 году, все работы должны были завершиться в 2020 году. Однако срок реализации неоднократно корректировался. Пока этот контракт продлен еще на год, до декабря 2025 года.

Общая стоимость контракта составляет около 35,7 миллиарда рублей. При этом 14 миллиардов на работы уже было выделено. Информации о финансировании на 2024 и 2025 годы пока нет. Тем не менее не исключено, что это станет известно позднее.

Напомним, что перенести Верховный суд из Москвы в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин предложил еще в 2012 году. В 2016 году было решено строить на набережной Малой Невы на Петроградском острове, пишет РБК.