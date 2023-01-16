В Петербурге неизвестный угрожал закидать сауну гранатами

В отделение полиции поступило заявление от коммерческого директора одной из саун Петербурга. Он заявил, что ему звонил неизвестный и угрожал забросать сауну гранатами. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Специалисты осмотрели здание сауны, однако никаких взрывчатых веществ на территории не было найдено, говорит источник. На данный момент неизвестно, кто звонил коммерческому директору. Тем не менее сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в минувшие сутки, 15 ноября, на телефон информационного центра ГУП «Петербургский метрополитен» позвонил звонок о заминировании шести станций города. Звонивший представился как Гончаренко Никита. Все станции также были обследованы, взрывчатых веществ не нашли. Уточняется, что было принято решение не проводить эвакуацию. Сейчас также планируется возбудить уголовное дело из-за этого звонка, добавил источник.