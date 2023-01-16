Исследование выявило, что дешевые смарт-часы следят за пользователями

Многие дешевые смарт-часы и фитнес-трекеры чрезмерно много собирают информации о своих пользователях. К такому выводу Британская потребительская организация Which?, сообщает Роскачество.

Кроме этого, есть и другие проблемы. В их числе небезопасное хранение данных и отсутствие возможности отказаться от сбора данных. ​​​​​​​Всего было протестировано 12 устройств, многие из них можно найти в продаже на Aliexpress и российских маркетплейсах. Многие из них, как выяснилось, фиксируют точные координаты, а не примерное ваше местоположение.

Например, ​​​​​​​IWO 14 Pro Series 7 были одними из худших нарушителей. Они запросили точные данные о местоположении более 250 раз за пять минут. Если вы носите смарт-часы большую часть времени, как это и предполагается, то они смогут собрать довольно полную картину о вашей жизни. Например, где вы работаете, живете, когда вы обычно находитесь дома или вне его. Это не те данные, которые вы хотите передать неизвестным лицам.

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