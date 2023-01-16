Здесь и сейчас: как перестать откладывать на потом

Иногда из-за страхов, лени, неуверенности и многих других факторов мы начинаем откладывать дела на потом. Признайтесь, хотя бы раз вы себе точно говорили про то, что сделаете завтра или начнете с понедельника. Рассказываем, что делать, если это уже вошло в привычку.

В первую очередь стоит разобраться в том, действительно ли оно вам надо. Возможно, вы что-то откладываете просто потому, что оно вам не так уж и нужно. Точно ли вы этого хотите или это кем-то навязано? Может быть, вы с самого детства не любите этим заниматься? В таком случае стоит задуматься, стоят ли ваши усилия того.

Если вы все-таки решились взяться за какую-то задачу, то разбейте план по ее выполнению на несколько пунктов. Нередко нас отталкивает масштаб работ. Если же вы будете выполнять что-то поэтапно, оно и звучать будет не так страшно. Более того, таким образом вы будете видеть, что у вас есть подвижки в деле. А это, поверьте, очень важно подмечать: когда работа двигается еле-еле, то и мотивация исчезает.

Не забывайте себя хвалить, даже если речь идет о совсем небольших достижениях. От благодарности и добрых слов еще никому хуже не становилось совершенно точно. Приведите в порядок окружающую вас обстановку. Избавьтесь от мусора, расставьте всё по своим местам. Так даже думать будет легче.

Еще один способ — это визуализация. Вы можете нарисовать, вырезать из журналов или распечатать ваши цели. Повесьте на заметное место, чтобы периодически поглядывать, вдохновляться и вспоминать, ради чего вы это все затеяли изначально.

Возможно. имеет смысл заручиться поддержкой. Поделитесь своими желаниями с близкими, периодически рассказывайте о своих достижениях на пути к этой цели.