Setl Group подвел рекордные итоги 2022 года

Setl Group подвел рекордные итоги 2022 года
Фото: ООО "Сэтл групп"

Компания-застройщик объявила об объеме ввода недвижимости в прошедшем году: 1,7 млн «квадратов». Это новый рекорд для Петербурга и второе место по России по данным Единого ресурса застройщиков.

Также в Setl Group отмечают, что на счету девелопера и социальные объекты: современные детские сады и школа, новые дороги, по которым уже открыто движение, а также экотропа и скандинавский сквер.

Под конец 2022 года благодаря Setl Group обрела новый дом известная скульптура «Электроника» – символ завода «Светлана» и олицетворение летящей вперед науки. А с водонапорной башни Канатного цеха на 25-й линии В.О., где идут работы по приспособлению этого памятника под современное использование, уже сняли леса – завершены основные работы по реставрации фасада.

Помимо жилых домов, Setl Group сдал детские сады в разных районах Петербурга и общеобразовательную школу на территории Ленинградской области. Садики с бассейнами и игровыми пространствами на 730 ребят расположены в ЖК «Палацио», «Чистое небо», «Автограф» и «Солнечный город. Резиденции». Школа, открытая в ЖК «GreenЛандия-2» в Мурино, рассчитана на 1175 мест и оснащена всем необходимым. Кроме учебных кабинетов в ней нашлось место творческим мастерским, актовому залу и большой спортивной зоне.

Как сообщили в компании, за всю историю деятельности холдинга Setl Group сдано 58 социальных объектов почти на 18 тысяч мест.

Кроме учебных заведений в комплексах, возводимых Setl Group, появляются любопытные объекты инфраструктуры как для активного, так и спокойного отдыха горожан.

Так, рядом с жилыми комплексами «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль» в прошлом году пролегла экотропа протяженностью около 2,5 км. В Красносельском районе появилось новое рекреационное пространство – Солнечный сквер в скандинавском стиле на территории ЖК «Солнечный город. Резиденции». Озеленение и оснащение новых кварталов застройщик осуществляет теперь в соответствии с собственными специально разработанными стандартами. В прошлом году Setl Group утвердил стандарт экологичного строительства SetlGreen, а также уникальную для петербургского рынка концепцию озеленения комплексов комфорт-класса и высокого комфорт-класса SetlPark. Бережное отношение к природе – один из приоритетов компании, – отмечают в Setl Group.

Продолжилось строительство улиц, новых внутриквартальных проездов. В Приморском районе холдинг построил и открыл для движения участки Арцеуловской аллеи, Верхне-Каменской улицы, а в Красносельском – были достроены участки улиц Бориса Шмелева, Владимира Пчелинцева и Ивана Куликова.

Также в 2022 году холдинг и его сотрудники традиционно поддержали целый ряд благотворительных акций. Одной из них стал сбор корма и медикаментов для бездомных животных из приютов. Компания стала участником нескольких образовательных проектов: холдинг принял на практику студентов, а в конце года IT-специалисты Setl Group и «Петербургской Недвижимости» провели экскурсию по объектам холдинга для представителей крупнейших застройщиков России.

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