На время ремонта станции «Ладожская» будет курсировать бесплатный трамвай

На период ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге будет курсировать трамвай №30. Он будет проезжать от остановки от метро «Ладожская» до Площади Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Трамваи будут ходить с интервалом в четыре минуты, проезд планируется сделать бесплатным, говорят в ведомстве. Помимо этого, в планах запустить дополнительно автобусы №№ 24М и 27М. На них можно будет проехать от Площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина и до автобусных станций «Хасанская улица» и «Белорусская улица» соответственно.

Для удобства петербуржцев планируется запустить эти маршруты за две недели до того, как будет закрыта на ремонт станция метро. Также сообщается, что для трамваев на мосту Александра Невского до конца февраля будет создана выделенная полоса.