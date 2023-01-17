Биолог рассказал, как спасти свиристелей-алкоголиков от гибели

Свиристели очень любят рябину и боярышник. Ягоды начинают бродить, из-за чего птицы пьянеют и могут пострадать. О том, как им помочь, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Ягода начинает бродить. Образуется реальный этиловый спирт. Птица очень жадная, она заглатывает ягоду целиком и реально впадает в алкогольное опьянение», – рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург», отметив, что птицы едят ягоды до потери сознания, а перед этим хаотично летают и врезаются в здания.

Для того, чтобы свиристели не погибли, необходимо собрать их в коробочку и подержать в теплом месте – дома или в машине – около 20-30 минут.

«Им нужно дать выспаться в прямом смысле этого слова. Коробку лучше накрыть, чтобы они отдохнули и не испытывали стресс. Им нужно обязательно поставить воды», – подытожил эксперт.

природа свиристели


 

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