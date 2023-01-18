В Петербурге презентовали новую модель городского трамвая

В Санкт-Петербурге презентовали новую новый трамвай. Демонстрация проходила на Невском заводе электрического транспорта. Трехсекционный состав с двумя кабинами назвали «Невским».

Отмечается, что до конца текущего года в Северной столице появится 38 новых травмаев.

«Одна из задач по транспортному обеспечению при закрытии станции метро “Ладожская” будет обеспечение этим подвижным составом. До марта должны поступить все вагоны, чтобы выполнить задачу. Все вагоны инновационные, низкопольные, обеспечивают доступность для маломобильных групп, комфорт пассажиров», – рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Отдельное внимание уделялось системе безопасности. У нового трамвая огнеупорный интерьер. При этом в случае аварии сила удара будет распределена по вагону равномерно, подчеркивает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на время ремонта станции «Ладожская» будет курсировать бесплатный трамвай.