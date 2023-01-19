Петербург VS Москва: стало известно, кто больше боится увольнений

Как показало исследование, жители Петербурга и Ленинградской области оценивают риски на имеющемся месте работы, но не испытывают страха по поводу увольнения или сокращения. По крайней мере не так сильно, как жители Москвы и Московской области.

Например, лишь 22% петербуржцев предполагают, что есть риск потерять работу в начале этого года. Еще 67% местных жителей уверены в стабильности своей компании и отсутствию угроз сокращения. Оставшиеся же затруднились дать ответ.

Меньше всего испытывают страх представители таких отраслей как спорта, салонов красоты, а также работники образования и науки. Напротив, со страхом в будущее смотрят работники автобизнеса, маркетинга, а также административный персонал, пишет hh.ru.

Если сравнивать с серединой 2022 года, то сейчас стабильнее себя чувствуют эйчары (рост на 18 пунктов), специалисты по закупкам, работники транспортной с строительных сфер, а также ИТ-специалисты.