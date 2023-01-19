Около 12% таксопарков страны задумались о закрытии

На фоне дефицита запчастей и роста цен на них из-за ухода автопроизводителей с российского рынка часть таксопарков страны задумались о закрытии. Как рассказали Gazeta.SPb в Общественном совете по развитию такси, сейчас таких 12%.

Речь идет о таксопарках, имеющих большие убытки по итогам 2022 года. Однако показатель в 12% нельзя назвать критическим, считают в организации. Например, в ковидный период о закрытии бизнеса или его частичной ликвидации заявили около 30% перевозчиков. В то же время чуть больше половины опрошенных таксопарков завершили год с прибылью.

Если про проблему с дефицитом автозапчастей говорит небольшое количество таксомоторных организаций, то вот рост цен на них, а также снижение доступности автомобилей волнует многих. По данным Общественного совета, в зависимости от автомобиля стоимость запчастей повысилась от 30 до 80%. А стоимость новых, наиболее востребованных у перевозчиков автомобилей увеличилась примерно на 40%.

Тем не менее в организации считают, что в ближайшее время дефицит такси в России не возникнет, так как автомобильный парк в стране довольно-таки молодой. В то же время вызывает опасение предложение, выдвинутое Советом Федерации РФ, об обязанности таксопарков использовать локализованные автомобили. Из-за этого таксопарки могут лишиться возможности покупать более дешевые автомобили. В таком случае стоит предусмотреть государственную поддержку для приобретения локализованных автомобилей, считают в организации.

В противном случае это может привести к дефициту автомобилей, а соответственно и к росту цен на услуги такси.