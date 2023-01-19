Цыпкин поддержал Хабенского в вопросе увольнения актера Назарова

В сети до сих пор активно обсуждается тот факт, что Константин Хабенский уволил из МХТ имени Чехова актера Дмитрия Назарова и его супругу. Причина якобы в антироссийких настроениях супругов. Последний каплей для Хабенского стало интервью Назарова, в котором он поливал грязью страну.

Сейчас по поводу этой ситуации высказался писатель Александр Цыпкин: «От себя лично добавлю, что как только будут официальные слова от Констанина Юрича, я их тут же опубликую, а также сейчас напишу, что уже неоднократно писал. Хабенский — образец нравственности, честности и понятийности. Мир будет рушиться, а он знает, что делает. Сделал — значит, так надо», — написал Цыпкин в своем телеграм-канале.

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