По проспекту Медиков разлилась нефтяная «речка»

В Петербурге по проспекту Медиков замечена разлившаяся «речка», похожая на нефть. Ее устье начинается у перекрестка с улицей Профессора Попова, а исток теряется за строительным забором.

Как поясняет «Мойка78«, за строительным забором, откуда и течет жидкость, находится недостроенное здание «Ленполиграфмаша». Из-за потока пешеходов пятна от нефтепродуктов распространяются и дальше по улицам. Жители, вляпавшись в эту «речку», разнесли пятна по участку от набережной реки Карповки до Гренадерского моста.

Отметим, что на месте «Ленполиграфмаша» должен появиться бизнес-центр сети «Сенатор». Комитет по градостроительству согласовал его появление здесь в 2022 году.

общество


 

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