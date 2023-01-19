Setl Group построит 7 детских садов в 2023 году

В этом году Setl Group планирует завершить строительство семи детских садов в разных районах Петербурга и Ленинградской области: Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском. Суммарно они примут около полутора тысяч малышей.

В жилом комплексе «Панорама парк Сосновка», который возводится между двумя крупнейшими городскими парками – Удельным и Сосновкой – Setl Group сдаст сразу два детских сада на 250 и 260 малышей. Ввод в эксплуатацию намечен на 4 квартал текущего года. Также два садика на 220 мест каждый до конца года холдинг построит в квартале «Солнечный город» в Красносельском районе.

На территории малоэтажного проекта «Зеленый квартал» в Московском районе в конце года появится садик на 220 мест. А в Невском районе, в жилом комплексе «Стрижи в Невском 2», завершится строительство детского сада на 170 мест.

В проекте «Семь столиц» в Кудрово 110 ребятишек получат возможность посещать новый детский сад. Он станет четвертым по счету в одном из кварталов проекта – «Лондон». Всего на территории микрорайона в настоящее время открыто 2 школы и 6 детских садов.

В Setl Group отмечают, что дошкольные учреждения рассчитаны на детей разных возрастов – от малышей ясельного возраста до тех, кто уже готовится к школе. В зданиях предусмотрены оснащенные кабинеты для дополнительных занятий, спальни, музыкальные и физкультурные залы, а во дворах обустраиваются игровые, прогулочные и спортивные площадки.

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