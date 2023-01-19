В Петербурге с 20 января перестанет действовать запрет на плановую госпитализацию детей

Как рассказали в пресс-службе петербуржского Роспотребнадзора, уже с завтрашнего дня, 20 января, перестанет действовать запрет на плановую госпитализацию детей. Соответствующая информация содержится в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Снять с 20 января запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа», — говорится в опубликованном постановлении.

Как поясняется в документе, такое решение было принято после проведенного анализа эпидемической обстановки в городе. Напомним, что плановая госпитализация детей в Петербурге была приостановлена с 14 декабря прошлого года. Тогда же были введены обязательное ношение масок в медицинских и социальных учреждениях и запрет на посещение стационаров.