В Выборге задержали двух воров электронных сигарет

В Выборгском районе сотрудники полиции задержали похитителей электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как выяснилось, 8 января в отделение полиции обратился продавец магазина в Выборге. Он рассказал, что два молодых человека разбили витрину и унесли товар.

Все произошло в кафе по улице Северная, 6. Неизвестных мужчин не смутило присутствие сотрудника кафе, они разбили витрину и похитили электронные сигареты на сумму 3 450 рублей. После этого злоумышленники скрылись.

После этого сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабёж).

Задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 21 года.

В отношении них избрана мера в виде обязательства о явке .

общество


 

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