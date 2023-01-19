В Петербурге накрыли два притона

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы остановили деятельность притонов для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба полиции города в своем телеграм-канале.

Сотрудники ведомства 17 января провели розыскные мероприятия. В операции приняли участие сотрудники уголовного розыска Главка, коллег из Специального полка полиции Главка, коллеги из ГУУР МВД России.

Им удалось пресечь деятельность двух притонов, которые находились в Выборгском и Центральном районах города.

Организацией и управлением преступной деятельностью занимался 44-летний ранее судимый местный житель. В роли администратора была его 58-летняя напарница.

В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Организатор задержан на основании ст. 91 УПК РФ, а его напарнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.