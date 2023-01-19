Диетолог развеяла мифы о смузи

Смузи стал одним из любимых напитков тех, кто придерживается принципов здорового образа жизни. Однако об этом замечательном напитке есть множество мифов.

В разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» врач-эндокринолог Татьяна Филиппова пояснила, что смузи не восполняет суточную норму витаминов, как принято считать. Эта норма довольно высока и одним смузи тут не отделаться.

Миф и то, что смузи очищают организм от токсинов. Во-первых, в целом не доказано, что для этого требуются какие-то дополнительные усилия. Наш организм в состоянии справиться с этой задачей сам, говорит Филиппова.

Не заменит смузи и полноценный завтрак. Первый прием пищи должен содержать в себе жиры, белки и углеводы. В случае со смузи это невозможно, ведь там только углеводы.