В Петербурге стремительно растет заболеваемость ОРВИ

Местный Роспотребнадзор доложил об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге. Информация опубликована в телеграмм-канале ведомства.

Так, за вторую неделю 2023 года в городе рост заболеваемости по совокупному населению составил 196,5% относительно предыдущей первой недели. Если же сравнивать с недельным эпидемическим порогом, то показатель составил 35,3%.

Активнее всего в городе циркулируют РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы.

Фиксируется также увеличение находок вируса гриппа В.

В ведомстве рекомендуют использовать средства защиты в местах скопления людей, избегать контакта с больными людьми, а также не заниматься самолечением. Если вы заметили у себя признаки заболевания, обязательно обратитесь в медицинское учреждение за квалифицированной помощью.