В России возрастет размер маткапитала

Уже с 1 февраля в России увеличится размер материнского капитала. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства финансов Российской Федерации.

«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, индексация коснется и размера материнского капитала. После увеличения посредством индексации на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, на второго — почти 775,6 тысячи рублей.

В целом же, индексация запланирована в отношении более 40 мер соцподдержки населения. Например, это затронет ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячную страховую выплату.