В Петербурге решили построить фармацевтическое производство за 8,7 миллиарда

В Петербурге подвели итоги конкурса на заключение офсетного контракта. Это первый такой контракт для города. Победителем конкурса стало АО «Р-ФАРМ», которое планирует построить в городе фармацевтическое производство. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства в своих социальных сетях.

Как рассказали в ведомстве, начальная (она же максимальная) цена контракта составляла 16,8 миллиарда рублей. Тем временем компания-победитель предложила построить производство по заметно сниженной цене — 8,7 миллиарда рублей. Срок контракта — 10 лет.

В течение первых трех лет действия контракта компания создаст в Петербурге производство полного цикла. На этом предприятии в дальнейшем будет производиться 31 наименование лекарств. Большинство из них – для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, а также сахарного диабета.

Важно, что все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств. Помимо этого, в обязанности инвестора будет входить оснащение предприятия всем необходимым современным оборудованием. В последующие семь лет город будет без конкурса закупать у компании АО «Р-ФАРМ» препараты.

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