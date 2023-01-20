Стало известно, каким образом будут штрафовать водителей за выброшенный из окна мусор

В России введут штрафы для водителей, за выброшенный из окна автомобиля мусор из окна автомобиля. Штраф составит немного-немало — до 30 тысяч рублей. На данный момент камеры не могут отследить такие нарушения, но специалисты уже взялись за этот вопрос.

Как рассказал автоэксперт Святослав Данилов в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, пока сотрудники Госавтоинспекции могут «выловить» таких водителей и составить на них протокол. Правда, не стоит забывать, что на что-то камеры все-таки способны: они без проблем зафиксируют автомобилиста, который решил выбросить на обочине большие мешки мусора.

«Всем понятно, если ты достаешь в лесу из багажника черные пакеты – скорее всего ты мусоришь», — сказал Данилов.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что любителей мусорить на постоянной основе могут ждать штрафы куда более значительные.