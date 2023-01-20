Стало известно, каким образом будут штрафовать водителей за выброшенный из окна мусор

В России введут штрафы для водителей, за выброшенный из окна автомобиля мусор из окна автомобиля. Штраф составит немного-немало — до 30 тысяч рублей. На данный момент камеры не могут отследить такие нарушения, но специалисты уже взялись за этот вопрос.

Как рассказал автоэксперт Святослав Данилов в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, пока сотрудники Госавтоинспекции могут «выловить» таких водителей и составить на них протокол. Правда, не стоит забывать, что на что-то камеры все-таки способны: они без проблем зафиксируют автомобилиста, который решил выбросить на обочине большие мешки мусора.

«Всем понятно, если ты достаешь в лесу из багажника черные пакеты – скорее всего ты мусоришь», — сказал Данилов.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что любителей мусорить на постоянной основе могут ждать штрафы куда более значительные.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Крещенские купания в Петербурге прошли без происшествий
Стало известно, каким образом будут штрафовать водителей за выброшенный из ...
В России выявлено свыше 6 тысяч заражений коронавирусом за сутки
Петербуржец расплатился за долги по алиментам иномаркой
В Петербурге решили построить фармацевтическое производство за 8,7 миллиарда
От ковида скончались еще 10 петербуржцев
Петербурженки стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
Петербуржская полиция задержала троих граждан за разбойное нападение