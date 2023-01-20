Крещенские купания в Петербурге прошли без происшествий

В Санкт-Петербурге Крещенские морозы прошли без каких-либо происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Как рассказали в ведомстве, в этот день в городе работала 21 купель.

Возле каждой из них дежурили медики, спасатели и добровольцы. При них было все необходимое для оказания первой помощи при необходимости. Всего во время празднования Крещения Господня в городских купелях окунулись свыше 28 тысяч человек, поделились статистикой спасатели.

В целом безопасность обеспечивали порядка 320 специалистов.

Также сообщается, что сотрудники ведомства провели профилактические мероприятия в церквях и храмах накануне праздника. В частности, были проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения возгорания, рассказали в пресс-службе местного министерства чрезвычайных ситуаций.