Приемный отец Милохина просит не ставить сына в один ряд с предателями страны

Еще в октябре 2022 года Даня Милохин покинул Россию. Тогда он заявил, что хочет от всех отдохнуть и перебрался в Дубай. Позднее и вовсе уехал в Лос-Анджлес. Тем самым он удивил и свою семью, и коллег по проекту «Ледниковый период».

Говорить о том, что в ближайшее время он передумает и вернется, пока не приходится. Шквал критики со стороны аудитории вызвало то, что Даня совместно со своим знакомым блогером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины.

На территории России у Дани осталось две семьи: его биологическая мама и сводные брат и сестра, с которыми он не общается, а также приемные мама и папа, с которыми он поддерживает связь. ИА REGNUM пообщалось с приемным отцом Дани Дмитрием Тюленевым и узнало, что семье Милохин говорит совсем не то же самое, что транслирует в своих социальных сетях.

Например, Милохин заявил приемному папе, что очень любит Родину, а спетый гимн Украины — ошибка.

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