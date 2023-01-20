Как на дрожжах: «квадрат» в Петербурге по итогам 2022 года поднялся в цене почти на 20%

По итогам прошедшего 2022 года жители стали на 17,37% реже интересоваться новостройками. Пик заинтересованности к такой недвижимости приходился на первый квартал года. Об этом говорят аналитики агентства недвижимости Ольги Эбель.

Так, в первом квартале 2022 года количество запросов оказалось на 9,31% выше, чем в четвёртом квартале предыдущего года, отмечают эксперты. Рост средней цены за квадрат в Петербурге по итогам прошлого года составил 19,67%. В абсолютных значениях рост составил 36,6 тысячи рублей. В результате, по данным на декабрь, в среднем петербуржец мог приобрести «квадрат» в Петербурге за 222,6 тысячи рублей.

В целом, говорить о снижении цен в этом сегменте недвижимости пока не приходится. Загвоздка заключается в росте затрат застройщиков на логистику и материалы. Если и попадается дисконт, то речь в основном идет о тех объектах, где имеются проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой, утверждает специалист.