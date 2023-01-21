В Ленобласти начались 16-ые «Тихвинские рождественские образовательные чтения»

Сегодня, 21 января, в Тихвине губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл шестнадцатые «Тихвинские рождественские образовательные чтения». Темой стали глобальные вызовы современности и духовный выбор человека, сообщили в пресс-службе областной администрации

«Вся история человечества связана с глобальными вызовами. Это природно-экологические, экономические, политические вызовы, это, конечно же, и вызовы, связанные с военными конфликтами. Сегодня это ещё и вызовы по изменению мироустройства, оценки самой жизни, её понятия и философии», – процитировали Александра Дрозденко в официальном telegram-канале кабмина Ленинградской области.

Отмечается, что рождественские образовательные чтения помогут наставникам и педагогам разобраться в духовных и моральных аспектах вышеназванных проблем.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, сейчас имеются серьезные проблемы с загрязнением океана пластиковыми отходами.

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