Вице-премьер Абрамченко: ситуация с загрязнением океана пластиком — чудовищна

При сохранении нынешних темпов потребления к наступлению 2050-го года в океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко.

«Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке – это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания», – заявила она, отметив, что подобная тенденция может привести к катастрофе.

Так, по словам Виктории Абрамченко, в океан ежегодно попадает 10 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан. В связи с этим государству следует стимулировать предприятия к вложению средств на утилизацию отходов:

«[…] создание мощностей по утилизации остается сложной задачей, и моя роль – всем участникам процесса напоминать, что мы должны захоронение отходов снизить в два раза», – цитирует ее слова РИА Новости.

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