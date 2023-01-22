Ставку по сельской ипотеке в приграничных территориях опустили ниже 1%

Размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий уменьшили до 0,1%. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, максимальную ставку по льготным ипотечным кредитам, которые можно взять в приграничье, снизили с 3% до 0,1% – в 30 раз.

При этом со дня начала «Сельской ипотеки» россияне уже получили более 109,7 тысячи кредитов, сумма которых составляет 220,4 миллиарда рублей.

«Это позволило жителям страны купить или построить более шести миллионов квадратных метров жилья», – подчеркивает телеканал 360.

Уточняется, что в рамках программы заемщик может получить средства, которые пойдут на покупку готового дома, земельного участка или на строительство жилья на территории, уже ему принадлежащей. Этой ипотекой можно воспользоваться не только в сельской местности, но и в городах с населением от 30 тысяч человек.