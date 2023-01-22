Вице-премьер Абрамченко назвала анти-лидеров «зеленого рейтинга»

Прорывы в борьбе с отходами в 2022 году продемонстрировали Чувашия, Тамбовская, Саратовская и Челябинская области. Наибольшее число проблем в этом направлении наблюдалось на Дальнем Востоке, заявила вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко.

«У нас есть лидеры по внедрению реформы обращения с отходами, мы их отмечаем в рамках «зеленого рейтинга», а есть аутсайдеры. Прорывы-2022, например, у Чувашии, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей, традиционно лидирующие позиции – у Москвы и Московской области, Нижегородской области», – рассказала она, отметив, что наибольшее количество негативных эмоций ей принес Дальний Восток.

Объяснить проблемы с отходами можно большой территорией и низкой плотностью населения, из которых вытекает отсутствие культуры работы с мусором:

«На тебя не давят старые свалки, как в Московском регионе. Нет экопротестов, с этим связанных», – цитирует слова вице-премьера РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам Виктории Абрамченко, сложившаяся ситуация с загрязнением океана – чудовищна.