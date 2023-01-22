Президент ЮАР прибудет на саммит Россия-Африка в Петербурге

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка. Мероприятие должно пройти в конце июля текущего года в Санкт-Петербурге.

«Президент Рамафоса уже получил приглашение и принял его… Это первый шаг», – цитирует РИА Новости слова, сказанные послом республики в Москве Мзувукиле Макетука.

Также отмечается, что, согласно заявлениям министра иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, руководство страны планирует поучаствовать во втором экономическом форуме Россия-Африка, который состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге.

Впервые данное мероприятие проходило в Сочи в 2019 году.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о неформальном саммите, на котором присутствовали главы стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Он проходил в Северной столице с 26 по 27 декабря 2022 года.