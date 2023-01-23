Петербуржцы стали реже сдавать жилье в аренду

В крупных городах страны за последний месяц количество выставленных для сдачи в аренду квартир снизилось на 8-10%. Заметнее всего падение предложения было в Москве и Петербурге. В этих городах показатель снизился сразу на 15-20%. Такие данные приводит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

В то же время в больших городах растет стоимость арендного жилья — примерно +1%, а в средних и небольших городах — около +6%. Интересно, что в 2022 году средние цены на арендное жилье в крупных городах заметно упали, поскольку спрос снизился, а предложение выросло.

В частности, это произошло из-за уехавших из страны россиян и граждан, приостановивших продажу квартир из-за неопределенной ситуации. Например, в Москве однушки за год подешевели на 21%, в Санкт-Петербурге — на 14%, пишут «Известия».