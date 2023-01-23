Дочь Талызиной опровергла слухи об обмороке актрисы

В СМИ появилась информация, что звезде «Иронии судьбы, Или с легким паром» Валентине Талызиной понадобилась помощь медиков, потому что та упала в обморок. Однако дочь актрисы в разговоре с телеканалом 360.

«Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль. Я приехала домой в три часа ночи и вместе с мамой отметили ее успешное выступление и день рождения. Все хорошо, спасибо», — сказала она в разговоре с журналистом.

Напомним, что 22 января народной артистке РСФСР Валентине Талызиной исполнилось 88 лет.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка СССР и Республики Северная Осетия-Алания Ольга Вардашева скончалась. Об этом сообщает пресс-служба театра «Мюзик холл». Она была ведущей солисткой Ленинградского «Мюзик-Холла», где добилась большого признания, говорят ее коллеги.