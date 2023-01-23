В Петербурге 1 марта состоится церемония награждения XV конкурса «Доверие потребителя»

В Петербурге 1 марта состоится торжественная церемония награждения XV конкурса «Доверие потребителя». В Лофт Холле выберут лучших на рынке недвижимости Северной столицы и Ленобласти.

В 2022 году на конкурс было представлено 362 участника в 13-ти номинациях. За них проголосовали более 52 тысяч потребителей на сайтах. Конкурс проводился в три этапа и включил в себя интернет-голосование, объезды жилых комплексов, исследование «тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж банков, риэлторских агентств, строительных и управляющих компаний.

Впервые «тайные покупатели» оценивали работу управляющих компаний. Основное внимание уделялось методам работы с потребителями, а также доступность информации и готовность решить возникшие проблемы. Оценка варьировалась от «отлично» до «удовлетворительно» и выявила системные ошибки в организации работы отдельных управляющих компаний.

Ключевым мероприятием конкурса стало экспертное голосование. Эксперты заслушали презентации 45-ти финалистов. Итоги анализа конкурсной документации оценивал независимый консультант компании Nikoliers. Далее состоялось закрытое голосование.

Высокий уровень ответственности в подходе к презентации своих проектов финалистами отметили старший аналитик Департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Nikoliers Даниил Кузнецов.

По его словам, финалисты были готовы добросовестно отвечать на все возможные вопросы экспертов, какими бы порой каверзными они не были.

«В ходе подготовки к финальному этапу конкурса были модифицированы анкеты участников существующих номинаций, с учетом выявленных в прошлом году недочетов и возможностей. Также были разработаны анкеты новых номинаций, принципиально отличающиеся от уже привычных», – добавил Кузнецов.

Эксперты оценивали анкеты номинантов, их договорную базу, рекламную деятельность, объем и качество предоставляемых услуг. В целом, как отметили специалисты, документация соответствует требованиям действующего законодательства. Нарушений выявлено не было, а замечания прошлого года учтены.

«В этом году основная часть финалистов подошла к вопросу участия и подготовки к заседанию Экспертного совета особо тщательно», – отметила Валентина Нагиева, исполнительный директор конкурса «Доверие потребителя».

По ее словам, было внесено множество предложений по оптимизации и апгрейду, расчетам коэффициентов оценки и подсчет голосов, разработана новая методика экспертной оценки объектов. Все это позволяет более точно и системно оценивать работы финалистов конкурса.

Победители будут выбраны Оргкомитетом конкурса на основе суммы голосов, отданных потребителями в интернете, независимым консультантом – в результате анализа документации и экспертами – в ходе тайного голосования.