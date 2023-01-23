Психолог рассказала, как поправить свое эмоциональное здоровье

Все мы иногда «выходим из строя», эмоционально выгораем. Однако мало кто знает, как пережить эти эмоции. Психолог Анастасия Морозова рассказала об одном из способов повлиять на свое психологическое здоровье.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург», она порекомендовала сделать ручное письмо, наполненное смыслом. Конечно, можно писать и все подряд, но если оно будет связано с вашим пережитым опытом. Также хороший способ — написать письмо, обращаясь к кому-то конкретному.

В этом письме вы можете рассказать о всем том, что у вас накипело, что вас расстраивало и задевало. Отправлять это письмо никому не нужно, достаточно просто его написать. При этом вы можете не стесняться в выражениях, не подбирать правильные слова, а просто выместить стресс на бумагу.

общество


 

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