С надеждой на будущее: треть работодателей ждут в 2023 году перемен к лучшему

Только 14% российских работодателей оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное. Причем из них только 3% — как крайне негативное. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

Чуть менее половины опрошенных (48%) уверены, что в этом году их бизнес будет находиться в стабильном положении. Интересно, что 30% и вовсе предполагают, что их ждут перемены к лучшему. К позитивным оценкам положения дел больше склонны представители малого и среднего бизнеса.

Около 57% компаний задумались о расширении сферы деятельности. Еще у 29% не строят таких планов, 14% затруднились ответить. Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.

Более половины работодателей (57%) предполагают, что численность персонала в их компании в наступившем году увеличится. В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают, что будут сокращения штата.