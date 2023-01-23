Пошли по регионам: как петербургские промышленники ищут специалистов

Кадровая проблема затрагивает не только региональные компании, но и столичные. Так, в Северной столице петербургские промышленники начали решать этот вопрос за счёт регионов.

Однако у такой политики работы возникает проблема дороговизны региональных специалистов. Поэтому часть предприятий стала рассматривать кандидатов среди специалистов ушедших брендов. Как сообщает «Мойка78«, работникам «бывших» брендов чаще предлагают позиции штатных рабочих, чем руководителей, так как потребность в них выше.

Смольный, как заинтересованный в росте индекса промышленного производства, мог бы поддержать промышленников и подготовить программу субсидий и грантовой поддержки. Это поспособствовало бы переезду специалистов в Северную столицу, которые до этого его не рассматривали.

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Пошли по регионам: как петербургские промышленники ищут специалистов
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